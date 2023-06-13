Milli satranççı Ediz Gürel 16 yaş kategorisinde şampiyon oldu
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Milli sporcu Ediz Gürel, Gürcistan'da düzenlenen 2023 Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 16 yaş kategorisinde şampiyonu oldu.
Milli sporcu Ediz Gürel, Gürcistan'da düzenlenen 2023 Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 16 yaş kategorisinde şampiyonu oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre Batum'da gerçekleştirilen organizasyona 35 ülkeden 430 satranç sporcusu katıldı.
Organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden Ediz Gürel 16 yaş genel kategoride 9 puanla şampiyon oldu.
Milli sporcu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Temmuz- 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIDE Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Organizasyonda 12 yaş kızlar kategorisinde yarışan Arya Aydoğan ise şampiyonayı 8 puanla 4. sırada tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, milli sporcuları tebrik etti.