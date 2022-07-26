Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı.

 - Güncelleme:

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyük usta (GM) unvanına sahip Cemil Can Ali Marandi, turnuvanın son üç turunu 1. masada oynadı.

Marandi, turnuvayı namağlup durumda ve birinciyle aynı şekilde 7 puanla bitirirken, averajla ikinci oldu.

Turnuvada yarışan diğer milli sporcular Mert Yılmazyerli, turnuvayı namağlup olarak 6,5 puanla, GM Mustafa Yılmaz ise 6 puanla tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Yunanistan Cemil Can Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title