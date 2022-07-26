Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı. Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyük usta (GM) unvanına sahip Cemil Can Ali Marandi, turnuvanın son üç turunu 1. masada oynadı. Marandi, turnuvayı namağlup durumda ve birinciyle aynı şekilde 7 puanla bitirirken, averajla ikinci oldu. Turnuvada yarışan diğer milli sporcular Mert Yılmazyerli, turnuvayı namağlup olarak 6,5 puanla, GM Mustafa Yılmaz ise 6 puanla tamamladı. Spor AA / Fatih Çakmak Yunanistan Cemil Can Türkiye Spor Haberler

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