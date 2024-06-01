Milli satranççı Baver Yılmaz Dünya Satranç Federasyonu Ustası ünvanını kazandı

Milli satranççı Baver Yılmaz, Dünya Satranç Federasyonu Ustası (FM) ünvanı almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki milli sporcu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Bahar Turnuvası'nda başarılı bir performans sergiledi.

Milli santraççının burada gösterdiği performansla FM ünvanını elde ettiği kaydedildi.