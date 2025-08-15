Milli Ragbi Takımı'ndan Tarihi Başarı: Kütahyalı Sporcularla Buluşma

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Ragbi Milli Takımı'nda şampiyonluk yaşayan milli sporcular Berivan Dilmaç ve Rümeysa Çelik'i ağırladı.

Women's 7s Trophy Series turnuvası, Hırvatistan'ın Makarska ve Moldova'nın Chişinu kentinde düzenlendi. Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, turnuvanın her 2 etabında da şampiyonluk yaşadı. Milli takım, bu tarihi başarısıyla 2026 yılında Avrupa'nın en üst ligi olan Women's 7s Championship Series'te mücadele etme hakkı kazandı. Bu gurur verici zaferin mimarları arasında Kütahya'nın yetiştirdiği milli sporcular Berivan Dilmaç ve Rümeysa Çelik de yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, misafir ettiği başarılı sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - KÜTAHYA