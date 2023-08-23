Milli pentatloncu İlke Özyüksel yarı finale kaldı

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, İngiltere'de başlayan 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarı finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bath kentinde 35 ülkeden 170 sporcunun katıldığı şampiyonada, bugün kadınlar kategorisi eleme yarışları yapıldı.

Şampiyonada B Grubu'nda yarışan ay- yıldızlı sporcu İlke Özyüksel, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarından oluşan eleme yarışlarını toplam 1106 puanla 4'üncü sırada tamamladı ve 25 Ağustos'ta yapılacak yarı finale çıkmayı başardı.

Kadınlar C Grubu eleme yarışlarında mücadele eden milli sporculardan Yaren Nur Polat ise, eleme yarışını toplam 1097 puanla 13'üncü, Sesim Alpuğan ise 955 puanla 23'üncü sırada bitirdi ve şampiyonaya veda ettiler.

2023 Dünya Şampiyonası, yarın erkekler kategorisi eleme yarışlarıyla devam edecek.

Erkekler grubunda milli sporcu Buğra Ünal yarışacak.