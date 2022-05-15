Milli pentatlet Erhan Ispanakçı gözünü Dünya Kupası'nda madalyaya dikti Açıklaması - Haberler

MALATYA (AA) - Malatya'da 6 yıl önce modern pentatlona başlayan, 8'i altın birçok madalya kazanan Erhan Ispanakçı, ikinci kez katılacağı dünya şampiyonasında madalya alabilmek için yüzme, eskrim, atış ve koşu antrenmanlarında ter döküyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kente kazandırılan spor tesislerinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün antrenörlerinin gözetiminde yüzme, eskrim, atış ve koşu branşlarında antrenmanlarını sürdüren Ispanakçı, okul haricindeki tüm vaktini sporla geçiriyor.

Ulusal sıralama yarışlarında derece elde ederek milli takıma seçilen 19 yaşındaki genç sporcu, AA muhabirine, modern pentatlona ailesinin yönlendirmesiyle başladığını anlattı.

Hatay'da 2018 yılında düzenlenen şampiyonada ilk defa Türkiye derecesi yaparak bronz madalya kazandığını aktaran Ispanakçı, "İlk defa ulusal müsabakada kürsüye çıkarak madalya aldım. Benim için güzeldi, heyecanlanmıştım, müthiş bir duyguydu." diye konuştu.

Aldığı madalyanın ardından daha fazla antrenman yaparak girdiği ulusal şampiyonalarda gümüş, bronz ve altın madalyalar kazandığını belirten Ispanakçı, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar yaklaşık 20 madalya aldım, bunların 8 tanesi altın madalya. Türkiye'de haziran ayında düzenlenecek UIPM 2022 Pentatlon Dünya Kupası'na hazırlanıyorum. Akabinde Avrupa şampiyonasına katılacağım. Antrenmanlarımız çok yoğun, sabah saat 05.00'te yüzmeyle başlıyorum. Öğleden sonra eskrim ile atış var, akşam ise koşu ile antrenmanı tamamlıyorum. Antrenmanlar beni zorluyor, bu ara antrenmanlarımız yoğun."

Antrenmanlarını yanında eğitimini de sürdürdüğüne işaret edin Ispanakçı, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Amacının uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak olduğuna dikkati çeken Ispanakçı, "Dünya Kupası'nda ve Avrupa şampiyonasında ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek ilk üçe girmeyi hedefliyorum. Daha önce Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılarak 15. olmuştum. Dünya şampiyonasına ikinci kez katılıyorum, hedefim ilk 3'e girmek. Daha önceki şampiyonada 15. olmam benim için hüzün ve burukluk yerine hırsa dönüştü, bu yıl madalya ile dönmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise Ispanakçı'nın hırslı ve gelecek vadeden sporcu olduğuna işaret ederek, "Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası'nda bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Disiplinli ve düzenli çalışmasına hayranım. Ispanakçı'nın madalya getireceğine inanıyorum." diye konuştu.