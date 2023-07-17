Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan aldı

Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Swansea Paratriatlon Serisi'nde 5. olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan aldı. Türkiye Triatlon Federasyonu açıklamasında, Uğurcan'ın bir sonraki yarışının 19-20 Ağustos'ta Paris Paratriatlon Kupası'nda olacağı belirtildi.