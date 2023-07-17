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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan aldı

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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Swansea Paratriatlon Serisi'nde 5. olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan aldı. Türkiye Triatlon Federasyonu açıklamasında, Uğurcan'ın bir sonraki yarışının 19-20 Ağustos'ta Paris Paratriatlon Kupası'nda olacağı belirtildi.

Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Swansea Paratriatlon Serisi'nde 5. olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Galler'de gerçekleştirilen ve şiddetli rüzgar sebebiyle bisiklet yarışını çıkarıldığı mücadeleyi milli sporcunun 5. sırada tamamladığı aktarıldı.

2024 Paris yolunda puan toplamaya devam eden Uğurcan'ın bir sonraki yarışının 19-20 Ağustos'ta Paris Paratriatlon Kupası'nda olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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