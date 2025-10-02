Milli paralimpik judocular Nazan ve Havva'nın gözü 2028 Los Angeles'ta

Milli paralimpik judocular Nazan Akın Güneş ile Havva Elmalı, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak hedefiyle yoğun çalıştıklarını belirtti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş ile 2025 IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda aynı başarıyı gösteren Havva Elmalı ve takım antrenörü Murat Gemalmaz, çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Görme engelli milli sporcu Nazan Akın Güneş, yaklaşık 20 yıldır spor yaptığını belirterek, "1993 Diyarbakır doğumluyum, havale geçirmişim ve görme engelli olmuşum, judoya 11 yaşında başladım. Görme engelli okuluna gittim, orada görme engelli arkadaşlarımla tanıştım ve spor yapmaya başladım. İlk spora halterle başladım, daha sonra judoya geçtim ve 2008'den bu yana judo ile uğraşıyorum. 2008-2012 arasında birçok başarım oldu ve 2012 olimpiyat kotasını kazandım. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda ülkemi 70+ sıklette temsil ettim ve finale çıktım, gümüş madalya kazandım." diye konuştu.

Daha sonra sağlık problemlerinden dolayı spora ara vermek zorunda kaldığını kaydeden Nazan, şöyle devam etti:

"2012 Londra'da kazandığım gümüş madalyanın değeri, o tarihten sonra olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda final oynamış bir Türk judocu çıkmadı. 2022 yılında Türkiye Judo Federasyonunda hocamız Murat Gemalmaz ile tanıştım ve onun da teşvikleriyle tekrar bu işin içerisindeyim. 2022'den sonra girdiğimiz bütün turnuvalardan madalya ile döndük, hiç boş dönmedik elhamdülillah. 2024 Paris'te bronz madalya ile taçlandırdık. Şimdiki hedefimiz 2028 Los Angeles'ta altın madalyaya ulaşmak. Odak noktamız 2028, ona göre yaşıyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle geri döndüm"

2024 Paris'te altın madalya kazanabilmeye çok odaklandığını ve yoğun çalıştığını da dile getiren Nazan, "Paris'teki olimpiyatlara bir ay kala omzumda bir bağ koptu ve doktorlarım hiçbir şekilde maçlara girmemem gerektiğini söyledi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda sakatlığıma rağmen maça girdik ve üçüncülük kazandık. Hocalarımızın dışında doktorların bize inancı yoktu, minderde savaş verdik ve üçüncü olduk. İnşallah hedefimiz 2028 Los Angeles'tan altın madalya ile dönmek." dedi.

Son olarak Gürcistan'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını da hatırlatan Nazan, şunları söyledi:

"Bütün sporcuların hedefi hep zirvede olmak ve hep İstiklal Marşımızı okutmaktır, bizim de hedefimiz budur. Ben ara verdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle geri döndüm, kendisi 'Sporun yıldızları' programına davet edip orada spor yapmadığımı öğrendiğinde kızmışlardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ben de onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Aileme ve hocalarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma da teşekkür ediyorum çünkü çok büyük destekleri var. Engelli sporcuların tanıtımı için çaba gösteren Anadolu Ajansı ekiplerine de teşekkür ediyorum. Mesela Paris'te 10 bin kişi judo maçımızı izledi, bizim ülkede 10 kişi judonun ne olduğunu çok bilmiyor, sporu futbol, basketbol ve voleyboldan oluşuyor zannediyorlar."

Havva: "2028 Los Angeles'ta madalya hedefliyorum"

2025 IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ise daha önceden atletizm yaptığını ancak judonun ruhuyla birleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Atletizmde de kariyerim oldu, atletizm de güzel bir tecrübeydi ama judoyu çok sevdim, inşallah olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyorum. Judo adına Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda uluslararası ilk madalyamı da kazandım. İki yıldır günlük 3 antrenmanla yoğun ve güzel bir şekilde çalıştık. Bu madalyanın devamında inşallah uluslararası daha güzel madalyalar kazanacağıma inanıyorum."

Sabahları ağırlık antrenmanıyla güne başladıklarını dile getiren Havva, "Müsabakaya yaklaştıysak sabah 6.30'da nefes açmak için koşu yapıyoruz. Haftada 2 gün ağırlık yapıyoruz, 4 gün judo yapıyoruz. Judoyu gönülden yapıyorum, Avrupa'da madalyamızı aldık, inşallah 5 ay sonra dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyoruz. Sonrasında 2028 Los Angeles hedefiyle o zamana kadar uluslararası yarışlarda madalyalar için çalışacağız. 2028 Los Angeles'ta madalya hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Gemalmaz, sporcularının altın madalya alacağına inanıyor

Milli Paralimpik Judo Takım antrenörü Murat Gemalmaz da Nazan'ın çalışmalarına yönelik, "Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Huysuz'un talimatıyla 2022'de Nazan ile beraber çalışmaya başladık. Hedefimizde 2024 Paris'te altın madalya vardı çünkü 2012'de gümüş madalyası olduğu için altın madalya hedefledik. Ancak Nazan omzundan ameliyatlıydı, ciddi sakatlığı vardı. 2028 Los Angeles'ta altın madalyayı alıp koleksiyonunu tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gemalmaz, Havva'nın çalışmalarına yönelik de "Havva atletizmde de başarılıydı, atlet özelliklerinden dolayı judoda hızlı bir ilerleme kaydettik, iki sene içinde önce Türkiye şampiyonu sonra Avrupa üçüncüsü oldu. Haftada 6 gün çift antrenmanla devam ediyoruz. Aynı şekilde hızımızı kesmeden 2028 Los Angeles'a kadar çalışmalara devam edeceğiz. İlk hedefimiz dünya şampiyonası." açıklamasında bulundu.