Milli paralimpik atıcı Çağla Baş Paris 2024'e katılma hakkı kazandı

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 4. olarak Paris 2024'e katılma hakkı kazandı. Rotterdam'da yapılan şampiyonada Çağla Baş, 610.9 puanla 4. sırada yer aldı ve kota elde etti.