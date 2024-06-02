Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyonluk elde etti. Kaplan, finalde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaşarak 2-0 galip geldi.
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.
Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.
Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.