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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

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Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyonluk elde etti. Kaplan, finalde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaşarak 2-0 galip geldi.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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