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Milli para okçu Öznur Cüre Girdi çeyrek finale yükseldi

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda çeyrek finale yükseldi. Sıralama atışlarında dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur, son 16 turunda rakibini yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final müsabakası bu akşam TSİ 19.05'te başlayacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda çeyrek finale yükseldi.

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, son 16 turunda Endonezya'dan Teodora Audi Ferrelly'le karşılaştı.

Rakibini 143-128 yenerek yenen Öznur, çeyrek finale çıktı.

Öznur'un çeyrek final müsabakası bu akşam TSİ 19.05'te başlayacak. Milli sporcu, yarı finale çıkabilmek için Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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