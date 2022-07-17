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Milli Para Masa Tenisi Takımı, Tayland Açık Turnuvası'na katılacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Milli Para Masa Tenisi Takımı, Tayland Açık Turnuvası'na katılacak

Milli Para Masa Tenisi Takımı, Tayland'ta düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Milli Para Masa Tenisi Takımı, Tayland'ta düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Pattaya kentinde başlayacak Tayland Para Open Turnuvası için milliler, bu ülkeye gitti.

21 Temmuz'da sona erecek organizasyonda, milli takımı Hamza Çalışkan, Süleyman Vural ve Ümran Ertiş temsil edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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