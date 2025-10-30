Haberler

Milli Para Masa Tenisi Takımı Fransa'da Başarıya İmza Attı

Güncelleme:
Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Nergiz Altıntaş-İrem Oluk çifti altın madalya ile Türk milletini gururlandırdı.

Fransa'da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu açıklamasına göre Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) Yvelines kentindeki organizasyonunda milli para masa tenisçiler, önemli başarılara imza attı.

Çift kadınlar 5-10. klasmanda mücadele eden Nergiz Altıntaş-İrem Oluk ikilisi, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Tek kadınlar 9-10. klasmanda Merve Cansu Demir, tek kadınlar 7. klasmanda ise Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

Karışık çiftler 7. klasmanda Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş çifti, karışık çiftler 10. klasmanda ise Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi, bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
