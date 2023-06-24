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Milli para masa tenisi sporcuları Çekya'da madalyalar kazandı

Milli para masa tenisi sporcuları Çekya'da madalyalar kazandı

Spor Haberleri

Milli para masa tenisi sporcuları, Çekya'da düzenlenen turnuvada ferdi müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Haziran tarihlerinde Çekya'da düzenlenen para masa tenisi turnuvasının ferdi finallerine milli sporcular damgasını vurdu.

Milli para masa tenisi sporcuları, Çekya'da düzenlenen turnuvada ferdi müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Haziran tarihlerinde Çekya'da düzenlenen para masa tenisi turnuvasının ferdi finallerine milli sporcular damgasını vurdu.

Erkekler klas 5'te Ali Öztürk, kadınlar klas 4'te İrem Oluk, klas 7'de Kübra Korkut, klas 9-10'da Merve Cansu Demir altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klas 4'te Nesim Turan ile kadınlar klas 3'te Hatice Duman gümüş madalya kazandı. Kadınlar klas 3'te Nergiz Altıntaş ve klas 9-10'da Neslihan Kavas ise bronz madalya elde etti. ???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Çekya Spor Haberler

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