Milli para masa tenisçileri antrenörlerini manevi babaları olarak görüyor

Şampiyon milli para masa tenisçileri Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, antrenörleri İlhami Kılınçkaya'yı Babalar Günü sürprizi yaparak manevi babaları olarak gördüklerini belirttiler. İlhami Kılınçkaya da sporcularının başarılarındaki payının büyük olduğunu ifade etti.

Şampiyon milli para masa tenisçilerden Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, başarılarında büyük pay sahibi gördükleri antrenörleri İlhami Kılınçkaya'yı manevi babaları olarak görüyor.

Paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Nesim Turan, çocuk yaşta tanıştıkları antrenörleri İlhami Kılınçkaya'ya Babalar Günü sürprizi yaptı.

Abdullah ve Nesim, Kılınçkaya'nın AA'ya röportaj verdiği sırada yanına gelerek "Hocam Babalar Gününüz kutlu olsun, siz de bizim bir babamız sayılırsınız." diyerek alkışlarla antrenörlerinin Babalar Günü'nü kutladılar.

Yaşadığı sürpriz karşısında gözleri dolan Kılınçkaya, sporcularına teşekkür ederek, "Abdullah ve Nesim benim yanımda büyüdü. Serüvenimiz hala devam ediyor. Onlar benim evlatlarım. İlk tanıştığımız günlerdeki heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 2006 yılının sonunda tanıştım ikisiyle de. Abdullah çok başarılı bir basketbolcuydu. Masa tenisine transfer ettik. Şampiyonluklar kazandı." ifadelerini kullandı.

Nesim Turan'ın da başarılarını öven Kılınçkaya, "Evlatlarım olarak gördüğüm bu sporcular beni her yerde gururlandırdı. Bana en büyük Babalar Günü hediyesini 2024 Paris Paralimpik Oyunlar'da birlikte final oynayarak vereceklerdir." dedi.

Abdullah Öztürk: "Hediyeyi 2024 Paris'te vereceğiz"

Üst üste iki paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk, kazandığı başarılarda İlhami Kılınçkaya'nın büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Kılınçkaya'yla tanıştığında daha çocuk olduğunu vurgulayan Abdullah, şunları kaydetti:

"Bizi, başarılı olacağımıza inandırdı. Paralimpik şampiyonu oldum. Hocamın haklı olduğunu gördüm. Hocamız da büyük gurur yaşıyor. Biz bu spora sıfır noktasından başladık. Acıyı, sevinci birlikte yaşadık. Başarılar kolay gelmedi. Sadece bir salata yiyerek antrenmana çıktığımızda, iyi imkanlarla mücadele ettiğimiz de oldu. Hepsinde birlikteydik hocamızla. İlhami hocaya en büyük hediyeyi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda alacağımız başarılarla vereceğiz."

Nesim Turan: " İlhami hoca Ankara'da benim ailem oldu"

Şampiyon para masa tenisçi Nesim Turan, İlhami Kılınçkaya'nın kendisine Ankara'ya alışma sürecinde büyük destek verdiğini dile getirdi.

Ağrı'dan Ankara'ya çok küçük yaşta geldiğini aktaran Nesim, "Babamdan, annemden uzak bir yaşam tercih etmek zorunda kaldım. İlhami hoca Ankara'da benim ailem oldu, biz de onun evlatlarıyız. 17-18 yıldır başarıdan başarıya birlikte koşuyoruz. Bu birlikteliği yakalamak kolay değil. Onun elinde büyüdüğümüz için şanslıyız. Annemden babamdan çok İlhami hocayı görüyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var." diye konuştu.