Milli para masa tenisçiler Slovenya'da 10 madalya kazandı
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Slovenya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 10 madalya kazandı.
Slovenya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 10 madalya kazandı.
Slovenya'nın Lasko şehrinde düzenlenen turnuvada milli sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.
Tek erkeklerde paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk (Sınıf 4), tek kadınlarda Ebru Acer (Sınıf 11), çift kadınlarda da Neslihan Kavas-Merve Cansu Demir (Sınıf 20) ikilisi altın madalya kazandı.
Şampiyonada çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk (Sınıf 22) gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tek kadınlarda Merve Cansu Demir (Sınıf 10), Kübra Korkut (Sınıf 7), çift erkeklerde Abdullah Öztürk-Nesim Turan (Sınıf 8), karışık çiftlerde ise Ali Öztürk-İrem Oluk (Sınıf 10) bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı.
Karışık çiftlerde milli sporcularda Neslihan Kavas, Ukraynalı Maksym Nikolenko'yla (Sınıf 17), çift kadınlarda ise Merve Demir partneri Polonyalı Igor Misztel'le (Sınıf 20) bronz madalya aldı.