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Milli para masa tenisçi Ebru Acer'den Paris 2024 kotası

Milli para masa tenisçi Ebru Acer'den Paris 2024 kotası

Spor Haberleri

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Vichy kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisi finalinde Hong Kong'dan Wong Ting Ting'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ebru Acer, bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Fransa Paris Acer Spor Haberler

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