Milli para karateci Suna Saraçoğlu, Avrupa ikincisi oldu

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcu Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde, milli para karateci Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çekya'dan Veronika Kamenska ile karşılaştı. Çek sporcu müsabakayı 40 puanla tamamlarken, 38,6 puanda kalan Suna Saraçoğlu Avrupa ikincisi oldu. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
