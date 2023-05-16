Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'na katılacak
Spor Haberleri
Milli para badmintoncular, yarın başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar sürecek Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda mücadele edecek.
Milli para badmintoncular, yarın başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar sürecek Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvaya 42 ülkeden 364 sporcu katılacak.
Turnuvada Türkiye'yi Halime Yıldız, Emine Seçkin, İlker Tuzcu, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.
Organizasyonda bireysel müsabakaların yanı sıra çiftlerde de maçlar yapılacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor