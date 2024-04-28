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Milli para badmintoncular İspanya'da uluslararası turnuvada madalyalar kazandı

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Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, Milli para badmintoncular Emine Seçkin, Halime Yıldız ve İlker Tuzcu, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada toplamda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Toledo kentindeki organizasyonda Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar kategorisi finalinde Perulu rakibi Pilar Jauregui Cancino'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

SL3 tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, bronz madalya aldı.

SU5 çift erkeklerde de İlker Tuzcu, Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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