Milli para badmintoncular İspanya'da uluslararası turnuvada madalyalar kazandı
Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, Milli para badmintoncular Emine Seçkin, Halime Yıldız ve İlker Tuzcu, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada toplamda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Toledo kentindeki organizasyonda Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar kategorisi finalinde Perulu rakibi Pilar Jauregui Cancino'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.
SL3 tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, bronz madalya aldı.
SU5 çift erkeklerde de İlker Tuzcu, Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile bronz madalyanın sahibi oldu.