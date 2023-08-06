Milli para badmintoncular İngiltere'de madalya kazandı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentinde düzenlenen Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalya, Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya kazandı.