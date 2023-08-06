Milli para badmintoncular İngiltere'de madalya kazandı
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentinde düzenlenen Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalya, Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Milli para badmintoncular, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Sheffield kentindeki Uluslararası Para Badminton 4 Milletler Turnuvası'nda milli sporcu Halime Yıldız, kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli para badmintoncu Emine Seçkin ise kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor