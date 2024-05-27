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Milli para badmintoncular Bahreyn'de 3 madalya kazandı

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Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli sporcular Bahreyn'de düzenlenen uluslararası turnuvada 3 madalya kazandı. Tuğçe Çelik teklerde gümüş, Fuat Soruklu ile Tuğçe Çelik karışık çiftlerde bronz, Şükrü Gül ise çift erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Milli para badmintoncular, Bahreyn'de düzenlenen uluslararası turnuvada 3 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Bahreyn Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcu Tuğçe Çelik, teklerde gümüş madalya aldı.

Başkent Manama'daki organizasyonda Fuat Soruklu ile Tuğçe Çelik, karışık çiftlerde bronz madalya elde etti.

Çift erkekler kategorisinde Şükrü Gül, Iraklı partneri Abbas Al Taha ile üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

Şükrü Gül Türkiye Bahreyn Gümüş Milli Takım Spor Güncel Haberler

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