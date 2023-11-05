Milli para badmintoncular, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, Japonya'da düzenlenecek Japonya Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 6 milli sporcu mücadele edecek. Turnuva, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı verecek.
Milli para badmintoncular, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılacak.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tokyo'da 7-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Japonya Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 6 milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi para badmintoncular Halime Yıldız, İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Zehra Bağlar Bıyık, Tuğçe Çelik ve Mustafa Tuğra Nur temsil edecek.
Kaynak: AA / Spor