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Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, BAE'de bronz madalya kazandı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 5. Faza Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda çift kadınlarda Tuğçe Çelik, Hint partneriyle bronz madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 5. Faza Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda çift kadınlarda Tuğçe Çelik, Hint partneriyle bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Tuğçe Çelik'in Hindistanlı partneri Palak Kohli'yle bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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