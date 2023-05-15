Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sini 14 madalyayla tamamladı

İtalya'da sona eren Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular 14 madalya elde etti.

İtalya'da sona eren Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular 14 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Jesolo kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde milli sporculardan Ömer Faruk İlkin F41 cirit atmada, Abdullah Ilgaz ise yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Milli sporcu Abdullah Ilgaz, T47 uzun atlama kategorisinde de gümüş madalya kazanırken, F41 cirit atmada Gürkan Uncuoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.