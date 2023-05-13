Üye Girişi
Haberi Paylaş
Milli para atletler, İtalya'da 4 madalya daha kazandı

Milli para atletler, İtalya'da 4 madalya daha kazandı

Spor Haberleri

Para Atletizm İtalya Grand Prix'inin ikinci gününde milli atletler, 3 altın, 1 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Para Atletizm İtalya Grand Prix'inin ikinci gününde milli atletler, 3 altın, 1 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın ikinci gününde cirit atmada Rabia Cirit, gülle atmada Muhsin Kaedi, 800 metrede ise Hamide Doğangün'ün altın madalya kazandığı belirtildi.

Gülle atmada ise Muhammed Khalvandi'nin gümüş madalya aldığı aktarıldı.

Şampiyonada ilk iki gün sonunda milli sporcuların kazandığı madalya sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

İtalya Grand Prix Atletizm Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title