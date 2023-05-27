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Milli para atlet Hamide Kurt Doğangün, İsviçre'de 3 madalya kazandı

Milli para atlet Hamide Kurt Doğangün, İsviçre'de 3 madalya kazandı

Spor Haberleri

Milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'sinde 3 madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwil kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı. 200 metrede altın, 100 ve 800 metrede ise bronz madalya kazanan milli para atlet Hamide Kurt Doğangün, '3 madalyayla ülkeme dönüyorum. Ülkemi burada temsil ettiğim için çok mutluyum. Çok iyi dereceler elde ettim, Dünya Şampiyonası için kendimi hazır hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'sinde 3 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwil kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

200 metrede altın, 100 ve 800 metrede ise bronz madalya kazanan milli para atlet Hamide Kurt Doğangün, "3 madalyayla ülkeme dönüyorum. Ülkemi burada temsil ettiğim için çok mutluyum. Çok iyi dereceler elde ettim, Dünya Şampiyonası için kendimi hazır hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Hamide Kurt İsviçre Spor Haberler

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