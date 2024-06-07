Milli para atlet Abdullah Ilgaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın barajını geçti

Milli para atlet Abdullah Ilgaz, yüksek atlamada 1.93 metrelik atlayışıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın barajını geçti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Notwill Grand Prix'inde mücadele eden milli sporcunun, yüksek atlamada T47 sınıfında 1.93 metrelik atlayışıyla birinci olduğu belirtildi.

Abdullah'ın bu derecesiyle Paris 2024 için kendi kategorisindeki branşta barajı geçtiği ve paralimpik oyunlara katılıp katılmayacağının kısa sürede belli olacağı kaydedildi.