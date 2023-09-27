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Milli para atıcılar WSPS Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli para atıcılar takımı, WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 takım disiplininde bronz madalya elde etti. Ayrıca Taha Yasin Küsmüş bireysel kategoride final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.