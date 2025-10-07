Milli Para Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Milli para atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 2 altın ve 1 gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.

Milliler, şampiyonayı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın kapanış gününde 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular elde etti. Bu kategoride Ayşegül Pehlivanlar altın, Aysel Özgan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün ayrıca 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 kategorisinde yarışan Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz, bireysel skorları toplamında takım halinde altın madalya kazandı.

Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz, daha önce 25 metre tabanca erkekler (P3) kategorisinde de takım halinde şampiyon olmuştu.

Milli takımın diğer altın madalyasını Aysel Özgan ve Murat Oğuz, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde elde etmişti.

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde Erhan Coşkuner, Hakan Abakay ve Savaş Üstün takım halinde gümüş, 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde ise Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar takım halinde bronz madalya kazanmıştı.

Para atıcı Murat Oğuz, takımlarda 3 altın ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazanma başarısı gösterdi.