Milli para atıcı Tayyar Sinankılı, eşinin de desteğiyle büyük başarılara imza atıyor

Milli para atıcı Tayyar Sinankılı, eşinin de desteğiyle gönül verdiği sporda büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

Aksaray'da 6 yaşında ablasıyla ot toplamaya gittiği dağda elektrik akımına kapılan milli sporcu, sağ kolunu omuzdan kaybetti.

Gittiği kursta bir arkadaşının tavsiyesiyle 2015'te para atıcılıkla tanışan Tayyar Sinankılı, elde ettiği başarılarla milli takım hedefine ulaştı.

İspanya'da mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na eşi Emine Sinankılı'nın yardımıyla hazırlanan milli sporcunun hedefi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde turnuvalara hazırlanan Tayyar Sinankılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminin hastanede geçtiğini söyledi.

Akıma kapıldıktan sonra vücudunun sağ tarafında yanıklar oluştuğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Çok zor bir dönemdi. Allah'a şükür ailemin de desteğiyle atlattım. Halk eğitim merkezince verilen bir çizim kursunda milli para atıcı Erhan Coşkuner ile tanıştım. Onun sayesinde bu sporla tanışmış oldum. İlk eğitimlerimin ardından atışımı beğendiler ve hala da devam ediyoruz. 2021'de Türkiye ikincisi oldum ve milli takıma girdim. Hedefim milli takımdı, yakaladım. Yeni hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya kazanmak."

"Eşimin emeklerinin karşılığını veremem"

Tayyar Sinankılı, eşi Emine Sinankılı'nın yardımıyla spor hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Salona gelir gelmez eşinin tüfeğini getirdiğini ve masasını ayarladığını belirten Sinankılı, "Her şeyimi eşim ayarlar. Tüfeğimin mermisinin bile eşim yerleştiriyor. Eşime 'Sağ kolum.' diyorum, gerçekten hak ediyor. Hayatımın tam da içinde. Onun emeklerinin karşılığını veremem." diye konuştu.

Emine Sinankılı: "Eşimin şampiyonalarda başarılı olacağına inanıyorum"

Emine Sinankılı ise eşiyle mutlu bir hayat sürdürdüğünü söyledi.

Saygı ve sevgi olduktan sonra gerisinin önemli olmadığını vurgulayan Emine Sinankılı, "Eşimin yardımcısı ayrıldıktan sonra salona birlikte gelmeye başladık. İlk başlarda zorlandım, tüfeği kaldıramıyordum, mermiyi yerine oturtamıyordum. Bir yıldır alıştım, şimdi hepsini yapıyorum. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Eşimin şampiyonalarda başarılı olacağına inanıyorum. Eşimin final maçını bir kez televizyonda izledim. Çok heyecanlanmıştık. İnşallah yine bizi heyecanlandıracak." ifadelerini kullandı.