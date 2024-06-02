Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Muharrem Korhan Yamaç, Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 2. olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
25 metre tabanca erkekler (P3) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muharrem Korhan Yamaç, 567 puanla 2. sırada yer alarak finale çıktı.
Final müsabakasını 7. sırada tamamlayan milli para atıcı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Murat Oğuz ise 14. oldu.