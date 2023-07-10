Milli para atıcı Aysel Özgan Hırvatistan'da bronz madalya kazandı

Milli para atıcı Aysel Özgan, Hırvatistan'da düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nın final etabında 203 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aysel Özgan sıralama bölümünde 4. olarak final hakkı elde etti ve final müsabakasında 203 puan toplayarak bronz madalya kazandı.