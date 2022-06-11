Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı - Haberler

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Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde Aysel Özgan, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde Aysel Özgan, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'da Chateauroux'te finalde yarışan Aysel'in 240 puanla dünya rekoru kırıp birinci olduğu belirtildi.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar'ın ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ayşegül'ün finalde 236.7 puanla Aysel'in ardından ikinci sırayı aldığı kaydedildi

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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