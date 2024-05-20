Milli özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Milli özel sporcu Aysel Önder, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda mücadele eden Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

Aysel Önder, elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.