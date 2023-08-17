Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 7. ayağına çıkacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cem Bölükbaşı, Japonya'nın Motegi pistinde düzenlenecek olan Super Formula serisinin 7. yarışına katılacak. Yarışın sıralama turları 19 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve yarış TSİ 09.00'da start alacak.