Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da piste çıkacak Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin üçüncü ayağında Hollanda'da yarışacak. Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin üçüncü ayağında Hollanda'da yarışacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, serinin üçüncü ayağı, 24-26 Haziran tarihlerinde Zandvort Pisti'nde koşulacak. Ayhancan Güven, Team Joos adına takım arkadaşı Chiristian Engelhart ile mücadele edecek. Organizasyonda 23 araç ile 46 pilot, hafta sonu sıralama turlarının ardından 60 dakikalık yarışlarda dönüşümlü olarak 30'ar dakikalık seanslar ile direksiyon başına geçecek. Ayhancan Güven ve takım arkadaşı, şampiyonada genel klasmanda 5. sırada bulunuyor. AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da piste çıkacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.