Milli okçular İrlanda'da Dünya Gençlik Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Milli okçuların İrlanda'da düzenlenecek Dünya Gençlik Şampiyonası'nda madalya mücadelesi vereceğini duyurdu. Şampiyona, 3-9 Temmuz tarihlerinde Limerick kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi Klasik Yay Milli Takım ve Makaralı Yay Milli Takım sporcuları temsil edecek.

Milli okçular, İrlanda'da düzenlenecek Dünya Gençlik Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Gençlik Şampiyonası, 3-9 Temmuz tarihlerinde İrlanda'nın Limerick kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Klasik Yay Milli Takım sporcuları Mustafa Özdemir, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Dünya Yenihayat ve Naile İremsu Çevak, Makaralı Yay Milli Takım sporcuları, Eren Kırca, Yağız Sezgin, Efe Diril, Hazal Burun ve Begüm Yuva temsil edecek.