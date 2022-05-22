Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
Milli okçular Güney Kore'de kürsünün uzağında kaldı

Güney Kore'de düzenlenen 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Güney Kore'de düzenlenen 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Gwangju kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli okçular, organizasyonda madalya kazanamadı.

Türkiye adına en iyi dereceyi 4. olan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ve Makaralı Yay Karışık Milli Takımı elde etti.

Yeşim Bostan, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Hindistan'a 232-231 yenildi.

Ayşe Bera Süzer ve Emircan Haney'in yer aldığı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı da bronz madalya maçında Hindistan'a 156-155 mağlup oldu.

Öte yandan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay bireyselde ilk müsabakasında Hint Jayanta Talukdar'a 6-0 yenildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title