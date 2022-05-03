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Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Filibe kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli okçu yarışacak.

Müsabakaların 7 Mayıs'ta sona ereceği Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş

Kadınlar: Gülnaz Büşranur Çoşkun, Aslı Er, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran

Makaralı yay

Erkekler: Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney

Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Grand Prix, Bulgaristan, Mayıs, Milli, Spor, Haberler

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