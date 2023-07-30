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Milli okçular Almanya'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor Haberleri

Başkent Berlin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Şampiyona, 6 Ağustos'ta sona erecek.

Milli okçular, Almanya'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Başkent Berlin'de gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışları yapılacak.

Eleme müsabakalarının 1 Ağustos'ta başlayacağı organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlara kota vermesi açısında ayrıca önem taşıyan Dünya Okçuluk Şampiyonası, 6 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Fatma Maraşlı

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası Almanya Berlin Dünya Spor Haberler

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