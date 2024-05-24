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Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış Güney Kore'de Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İtalyalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Yarı final ve madalya atışları ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de devam eden Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında klasik yay bireysel elemeleri yarı finale kadar tamamlandı.

Milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, çeyrek finalde İtalyalı Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final ve madalya atışları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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