Milli okçu Hazal Burun Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli okçu Hazal Burun, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı. Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, Hazal Burun Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli okçu Hazal Burun, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı sporculardan Hazal Burun, Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.
Federasyon, milli sporcuyu ve teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.