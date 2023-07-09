Milli okçu Dünya Yenihayat Dünya Gençlik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli okçu Dünya Yenihayat, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nı klasik yayda bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limerick kentinde yapılan Dünya Gençlik Şampiyonası, bugünkü klasik yay bireysel final ve madalya maçları ile sona erdi.

Milli sporcu Dünya Yenihayat, yarı finalde Çin'den Zhu Jingyi'ye 7-3 kaybederek final şansını yitirdi. Ay-yıldızlı okçu, bronz madalya maçında Tayvan'dan Fong You Jhu ile karşılaştı. Rakibini 6-4 yenen Yenihayat, klasik yay kategorisinde üçüncü oldu.