Milli Mücadele yolundan Kavak'a ulaştılar

Atatürk'ün kullandığı güzergahı takip ederek Samsun'dan yola çıkan ekip, Kavak ilçesine ulaştı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü'ne katılan dağcı ve sporculardan oluşan sporcu kafilesi Kavak'ta Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz tarafından karşılandı.

Tütün İskelesi'nden başlayarak Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün kullandığı Ata Yolu üzerinden yürüyerek Kavak'ta ulaşan sporcuların yürüyüşleri Atatürk'ün Havza'ya ulaştığı tarih olan 25 Mayıs'ta Havza'da son bulacak.

Kavak'ta Ulusal Anma Yürüyüşü etkinliğine katılan sporcuları karşılayan Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, "Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'da karaya çıktığı Tütün İskelesi'nden başladığınız ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü çerçevesinde ilçemize ulaştınız. Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının yakıldığı ilçemize hoş geldiniz. Artık geleneksel hale gelen bu anlamlı etkinliğe katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, Samsun-Kavak-Havza hattındaki yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN