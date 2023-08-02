Milli motosikletçiler uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek

Milli motosikletçiler hafta sonunda İngiltere, Hırvatistan ve İtalya'da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek. Deniz Öncü, İngiltere'de Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak. Alpe Adria Şampiyonası ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda ise Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Turgut Durukan, Ahmet Önal, Mert Konuk ve Hüseyin Karakaya yer alacak. Berkay Sarıay ise İtalya'da Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.