Milli motosikletçiler İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Mert Konuk, İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Superbike Şampiyonası, Dünya Supersport Şampiyonası ve Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda yarışacaklar.

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda, genç sporcu Mert Konuk da Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda İtalya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun 7. ayak yarışları, yarın İtalya'da başlayacak.

Imola Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak, 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak.

Toprak, 16 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te de ikinci yarışta mücadele edecek.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları için Imola Pisti'ne çıkacak.

Bahattin Sofuoğlu da yarın serbest antrenmanlarda, 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarışta boy gösterecek. Supersportta 16 Temmuz Pazar günü TSİ 13.30'da ise hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

Bu sınıfta yer alan genç milli sporcu Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing), sakatlığı nedeniyle start alamayacak.

Genç motosikletçi Mert Konuk, Avrupa Kupası'nda yarışacak

Genç motosikletçilerden Mert Konuk ise İtalya'da R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Mert Konuk, Imola Pisti'nde yarın serbest antrenmanlara ve sıralama yarışına katılacak. Kupada 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 12.45'te ilk yarış, TSİ 17.15'te de hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

Çekya'daki yarışlarda 16 motosikletçi Türkiye'yi temsil edecek

Avrupa Supersport 300 Kupası'nın 3. ayak yarışı, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 5. ve 6. ayak yarışları ile Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın 3. ayak mücadelesi, hafta sonu Çekya'da koşulacak.

Brno Pisti'ndeki şampiyonalara Türkiye'den Kadir Erbay, Hüseyin Karakaya, Ömer Utku Karpuz, Kardelen Apaydın, Erdem Demiroğlu, Turgut Durukan, Kartal Aras Özkılıç, Mecit Taha Işık, Onur Işık, Adem Işık, Şahin Karadayıoğlu, Muammer Nuri Karakaya, Seyit Murat Pala, Altuğ İnan, Furkan Eryılmaz ve Murathan Yiğit Yıldız katılacak.

Öte yandan 18-22 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında da Türkiye'den Süleyman Aydın yarışacak.