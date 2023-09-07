Milli motosikletçiler dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak

Milli motosikletçiler Fransa, San Marino ve Slovakya'da dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak. Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları Fransa'da, Moto3 Şampiyonası San Marino'da, Avrupa Supersport300 Kupası ve Alpe Adria Pist Şampiyonası ise Slovakya'da düzenlenecek.