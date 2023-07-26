Milli motosikletçiler Çekya'da yarışacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda Çekya'da mücadele edecek. Yarışlar, 28-30 Temmuz tarihlerinde Brno Pisti'nde gerçekleştirilecek. Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle yarışamayacak.