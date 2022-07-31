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Milli motosikletçiler, Çekya'da podyumu az farkla kaçırdı

Milli motosikletçiler, Çekya'da podyumu az farkla kaçırdı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının ikinci yarışında, milli motosikletçilerden Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci oldu.

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Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının ikinci yarışında, milli motosikletçilerden Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci oldu.

Çekya'daki Most Pisti'nde düzenlenen yarışta milli sporculardan Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takım pilotu, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takım pilotu olarak mücadele etti.

Yarışın büyük bir bölümünü 3. sırada götüren Can Öncü, son 4 tur öncesi 4. sıraya düştü. Bahattin Sofuoğlu ise son 4 tura 4. sırada girdi. İki milli motosikletçi de podyuma çıkmak adına ilk 3 sıra için mücadele ederken, yaşanan kaza nedeniyle son 4 turda kırmızı bayrak sallandı ve yarış sona erdi.

Böylece Can Öncü yarışı 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci sırada tamamlayarak podyuma çıkma fırsatını kıl payı kaçırdı.

Yarışı, İtalyan sürücülerden Lorenzo Baldassarri birinci, Nicolo Bulega ikinci, Stefano Manzi ise üçüncü sırada bitirdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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